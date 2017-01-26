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«Более 60 выпускников ОНУ работают в структуре МИДа», — ректор ОНУ
13:24 / 26.01.2017

ОДЕССА, 26 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В структуре Министерства иностранных дел Украины на сегодняшний день работает более 60 выпускников кафедры международных отношений Института социальных наук Одесского национального университета им. И. И. Мечникова, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом в интервью агентству сообщил ректор Одесского национального университета им. И. И. Мечникова Игорь Коваль.

По его словам, 60 выпускников кафедры международных отношений ИСН ОНУ являются сотрудниками Министерства иностранных дел Украины.

Также И. Коваль отметил, что около половины выпускников кафедры работает в сфере международных отношений, а остальные — в коммерческих структурах.

Ректор ОНУ напомнил, что кафедра международных отношений появилась в Институте социальных наук в сентябре 1996 года и ежегодно выпускала 40-50 человек.

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