Около 60 студентов-международников смогут поступить в магистратуру ОНУ в 2017 году

11:02 / 26.01.2017

ОДЕССА, 26 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова лицензировал степень магистра для специальности «международные отношения», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом вчера, 25 января, в интервью агентству сообщил ректор Одесского национального университета им. И. И. Мечникова Игорь Коваль.

По его словам, Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова лицензировал степень магистра для специальности «международные отношения».

Ректор ОНУ также сообщил, что первый набор составит около 60 будущих магистров.