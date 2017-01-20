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Одесса > Новости > Образование
ОНУ временно сокращает доплаты и отменяет надбавки к зарплате своих сотрудников
16:34 / 20.01.2017
ОДЕССА, 20 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Из-за повышения коммунальных тарифов и минимальной зарплаты Одесский национальный университет имени Мечникова в первом квартале 2017 года вынужден уменьшить на 50% размер доплат за научные степени и ученые звания, а также приостановить выплаты надбавок всем сотрудникам, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом говорится в официальном комментарии ректора ОНУ Игоря Коваля к приказу по университету №0602, опубликованном сегодня, 20 января, пресс-службой вуза.
В комментарии, в частности, отмечается: «Системный кризис финансовой сферы высшего образования Украины 2015-2016 годах нашел, к сожалению, отражение и на состоянии университетского бюджета, в особенности его спецфонда.
Поступления в спецфонд формируются, в основном, за счет контрактов на обучение. В течение пяти лет цена контракта остается в ОНУ неизменной (с поправкой на коэффициент инфляции).
В то же время расходная часть, покрываемая средствами спецфонда, возросла многократно: повышение зарплаты сотрудников в 2016 г. производилось трижды, согласно приказам Кабинета Министров; повышение минимальной зарплаты до 3200 грн., в соответствии с законом 5130, с 1 января 2017г.; резкое, в 2,5–3 раза, повышение коммунальных тарифов.
В этих условиях нам необходимо сохранить финансовую стабильность университета. В данных обстоятельствах необходимы некоторые, надеемся временные, ограничительные меры. Чтобы остаться в рамках бюджета, не делая его дефицитным, в ОНУ имени И.И. Мечникова 12 января 2017 года издан приказ.
В соответствии с приказом в университете на первый квартал 2017 года уменьшается на 50% размер доплат: за научные степени докторов и кандидатов наук; за ученые звания профессоров и доцентов. Также приказом в первом квартале предусмотрено приостановка выплат всем сотрудникам любого вида надбавок.
Надеемся на понимание университетским коллективом необходимости таких мер экономии
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Сергей Гриневецкий
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