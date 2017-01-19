«У желающих пройти пробное ВНО есть возможность зарегистрироваться до 31 января», — директор ОРЦОКО

13:03 / 19.01.2017

ОДЕССА, 19 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Директор Одесского регионального центра оценивания качества образования Анатолий Анисимов напомнил потенциальным абитуриентам, что в этом году у желающих пройти пробное тестирование есть возможность зарегистрироваться на прохождение до 31 января, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом руководитель ОРЦОКО сообщил сегодня, 19 января, на пресс-конференции «ВНО-2017: обязательные предметы, нововведения и изменения».

«Необходимо правильно оценивать свои силы. Бывали случаи, когда ребёнок приходил на вступительную кампанию, ожидал увидеть высокие результаты, а в итоге не мог преодолеть даже пороговый барьер», — подчеркнул А. Анисимов.

В этом году стоимость прохождения пробного тестирования составит 129 грн. за каждый предмет. Предлагается на выбор 12 предметов.

Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», в этом году на пробном ВНО каждый пользователь может принять участие в одном из предложенных в тот или иной день предметов по выбору, согласно графику. Так, 1 апреля можно будет пройти пробное тестирование по украинскому языку и литературе. 8 апреля все желающие смогут проверить свои знания по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, а также по английскому, испанскому, немецкому, русскому и французскому языкам.