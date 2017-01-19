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Одесса > Новости > Образование
«Выпускники школ Одесчины зачастую переоценивают свои способности при сдаче ВНО», — мнение
12:29 / 19.01.2017
ОДЕССА, 19 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель совета ректоров вузов Одесского региона, ректор ОГЭкУ Сергей Степаненко заявил, что выпускники школ Одесского региона зачастую переоценивают свои знания и при сдаче ВНО демонстрируют худшие результаты, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом глава Совета ректоров заявил сегодня, 19 января, на пресс-конференции «ВНО-2017: обязательные предметы, нововведения и изменения».
С. Степаненко отметил, что в связи с низким качеством результатов внешнего независимого тестирования выпускников школ Одесчины было проведено сокращение объёма государственного заказа на приём в одесские вузы.
Руководитель Совета ректоров рассказал, что был проведен анализ — сравнили результаты ВНО выпускников Одесского региона со львовскими абитуриентами. Выяснилось, что по каждому предмету одесские школьники заработали на 10-20% меньше баллов, нежели львовяне. При этом, если во Львовской области предварительное (пробное) тестирование проходит 70% выпускников, то в Одесской — не более 30%.
«А ведь это помогло бы верно оценить свои возможности, что-то «подтянуть» и выбрать правильную стратегию при поступлении в вузы!», — подчеркнул С. Степаненко и призвал всех одесситов-потенциальных абитуриентов 2017 года пройти пробное тестирование.
Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», регистрация участников пробного внешнего независимого оценивания в этом году проходит с 10 до 31 января.
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Сергей Гриневецкий
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