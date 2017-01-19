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«Надеемся, что удастся остановить тенденцию падения качества знаний выпускников школ», — директор ОРЦОКО
11:46 / 19.01.2017

ОДЕССА, 19 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Директор Одесского регионального центра оценивания качества образования (ОРЦОКО) Анатолий Анисимов выразил надежду на то, что совместными усилиями, при помощи педагогов и чиновников сферы образования, удастся преодолеть негативную тенденцию и повысить качество знаний выпускников школ области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом директор ОРЦОКО сообщил сегодня, 19 января, в интервью агентству.

Говоря о проблеме падения уровня знаний выпускников, сдающих ВНО, А. Анисимов отметил: «сделаны определённые шаги — и городским департаментом образования, и областным департаментом — туда сейчас пришёл новый начальник, который очень много этому уделяет внимания. Надеемся, что совместными усилиями как-то удастся эту негативную тенденцию остановить и качество знаний наших выпускников повысить».

Комментируя рекордно низкий уровень результатов ВНО-2016 по физике в Одесской области, директор ОРЦОКО отметил: «Физику в сельских школах просто не на чем преподавать! Как можно преподавать физику с мелом в руках? Если не показывать эксперименты, то грош цена этому преподаванию. Особенно лабораторные работы... Ребятам надо увидеть это своими глазами, собрать своими руками, понять — тогда будут результаты».

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