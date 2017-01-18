Ремонт с использованием энергосберегающих технологий ведётся в Одесском педучилище

16:56 / 18.01.2017

ОДЕССА, 18 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В КУ «Одесское педагогическое училище» за счёт средств облбюджета ведётся ремонт с использованием энергосберегающих технологий, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 18 января, в пресс-службе Одесского областного совета.

Председатель областного совета Анатолий Урбанский отметил, что Одесская область продолжает делать шаги на пути к повышению энергоэффективности. Так, на средства областного бюджета (1 млн. 498 тыс. грн.) в высшем учебном коммунальном учреждении «Одесское педагогическое училище» было заменено 40 окон на новые металлопластиковые: на лестничных клетках, в коридорах 3-го и 4-го этажей, санузлах (1-2 этажа), столовой, читальном зале, библиотеке, актовом зале, некоторых учебных кабинетах и спортзале. Благодаря этому в помещении стало намного теплее, а главное — уменьшаются расходы на потребление энергоресурсов.

Также были полностью отремонтированы коридоры 3-4 этажей, демонтирована часть старого шиферного покрытия крыши (450 квадратных метров).

По словам исполняющего обязанности директора педагогического училища Валентины Горанской, заведение нуждалось в капитальном ремонте с 1954 года. Необходимо отремонтировать фасад здания, спортивный зал и прилегающую территорию, лестничные клетки, коридор 2-го этажа, полностью заменить кровлю.

СПРАВКА: высшее учебное коммунальное учреждение «Одесское педагогическое училище» — учебное заведение, деятельность которого направлена на обеспечение научно-теоретической, гуманитарной, общекультурной подготовки будущих учителей начальных классов и воспитателей дошкольных учреждений. Училище включает 22 учебные группы. Всего здесь обучается более 600 студентов и работают около 70 сотрудников.