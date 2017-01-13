|
русская версия | english version
|
|
Одесса > Новости > Образование
«Одесские школьники с понедельника, 16 января, cмогут приступить к занятиям», — гордепздрав
14:32 / 13.01.2017
ОДЕССА, 13 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Поскольку заболеваемость гриппом и ОРВИ в Одессе значительно снизилась, ученики школ города с понедельника могут приступить к занятиям, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье»
Об этом агентству сообщила сегодня, 13 января, первый заместитель директора Департамента здравоохранения Одесского горсовета Ирина Соколова.
По её словам, снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается как в амбулаторных, так и стационарных лечебных учреждениях, а также в службе скорой помощи.
«Если в начале эпидемии диспетчеры скорой помощи фиксировали до 2,5 тыс. вызовов ежедневно, то в последние 3 дня — немногим более 900. Причём далеко не все вызовы связаны с простудными заболеваниями и их осложнениями», — рассказала И. Соколова.
Как отметила первый замдиректора Департамента, значительное снижение заболеваемости — ниже эпидпорога — позволяет школьникам Одессы приступить к занятиям уже с понедельника.
«Однако, вопрос об открытии или закрытии отдельных классов и школ на карантин, по-прежнему, остаётся на рассмотрении директоров учебных заведений», — подчеркнула И. Соколова.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.
Loading...
Последние новости:
15:42 13.01.2017
15:19 13.01.2017
15:07 13.01.2017
«На Одесчине в 2017 году прогнозируется увеличение налоговых поступлений на 3 миллиарда гривен», — Насиров
14:10 13.01.2017
14:02 13.01.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.009
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»