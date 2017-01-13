«Одесские школьники с понедельника, 16 января, cмогут приступить к занятиям», — гордепздрав

14:32 / 13.01.2017

ОДЕССА, 13 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Поскольку заболеваемость гриппом и ОРВИ в Одессе значительно снизилась, ученики школ города с понедельника могут приступить к занятиям, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье»

Об этом агентству сообщила сегодня, 13 января, первый заместитель директора Департамента здравоохранения Одесского горсовета Ирина Соколова.

По её словам, снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается как в амбулаторных, так и стационарных лечебных учреждениях, а также в службе скорой помощи.

«Если в начале эпидемии диспетчеры скорой помощи фиксировали до 2,5 тыс. вызовов ежедневно, то в последние 3 дня — немногим более 900. Причём далеко не все вызовы связаны с простудными заболеваниями и их осложнениями», — рассказала И. Соколова.

Как отметила первый замдиректора Департамента, значительное снижение заболеваемости — ниже эпидпорога — позволяет школьникам Одессы приступить к занятиям уже с понедельника.

«Однако, вопрос об открытии или закрытии отдельных классов и школ на карантин, по-прежнему, остаётся на рассмотрении директоров учебных заведений», — подчеркнула И. Соколова.