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Детский сад на 60 детей открыт сегодня на Базарной
15:36 / 28.12.2016

ОДЕССА, 28 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 28 декабря, в Одессе на ул. Базарной, 4, состоялось открытие детского сада, рассчитанного на приём 60 детей, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 28 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, сегодня на ул. Базарной, 4, при участии городского головы Геннадия Труханова состоялось открытие детского сада, где отныне будут работать 3 возрастные группы общей численностью 60 детей.

Некогда ведомственное дошкольное учреждение с 1996 года не функционировало по назначению, а последние 10 лет здание находилось в заброшенном состоянии.

«Сегодня при строительстве и восстановлении детских садов мы используем современные энергосберегающие технологии, позволяющие создавать комфортные условия пребывания малышей в группах. Так, в этом детском саду обустроены теплые полы, применены термосмесители, которые сразу же регулируют температуру воды. А все группы оборудованы новым интерактивным оборудованием, что делает более интересным процесс обучения», — подчеркнул Г. Труханов.

В департаменте добавили, что для ввода в эксплуатацию здание практически пришлось строить заново. Проведен капитальный ремонт основных конструкций здания: стен, перекрытий, оконных и дверных проемов, кровли; внутренней отделки помещений и фасадов здания. Проведены работы по замене и обустройству внутренних и внешних инженерных коммуникаций, установлена пожарная сигнализация и система пожаротушения. Выполнены работы по строительству сетей теплоснабжения. Необходимым оборудованием были оснащены музыкальный зал, медицинский кабинет с изолятором, современный пищеблок. В каждую группу приобретены новая мебель, сантехника, посуда, текстиль, игрушки и современное техническое обеспечение.

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