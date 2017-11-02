Два крупнейших инвестора Одесской области среди зарубежных стран — Кипр и Сингапур

16:10 / 04.12.2017

ОДЕССА, 04 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Среди основных стран, вкладывающих инвестиции в Одесскую область, — Кипр, Сингапур, Нидерланды, Великобритания, Германия, США, Монако и Франция, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 4 декабря, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

Как отметили в пресс-службе, в Одесской области увеличилось привлечение прямых иностранных инвестиций — акционерного капитала. По состоянию на 1 октября их объем составил 1,4 миллиардов долларов США — это на 4% больше, чем показатель на момент 1 января 2017.

«Среди основных стран-инвесторов, на которые приходится почти 90% инвестиций стоит отметить Кипр (35%), Сингапур (17,6%), Нидерланды (6,5%), Великобритания (6,3%), Германия (6 3%), США (4,8%), Монако (3,8%) и Франция (3,7%). Таким образом, объем прямых иностранных инвестиций в расчете на душу населения региона по состоянию на 1 октября текущего года составляет 580 долларов США», — отметил директор Департамента экономической политики Одесской облгосадминистрации Дмитрий Радулов.