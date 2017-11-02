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Средняя зарплата в Одессе в ІІІ квартале составила 6,8 тысячи гривен, — данные
17:34 / 01.12.2017
ОДЕССА, 01 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По данным Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета, размер среднемесячной заработной платы одного штатного работника Одессы за ІІІ квартал 2017 года составил 6 тыс. 802 гривны, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 1 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По данным Главного управления статистики в Одесской области, среднесписочная численность штатных работников предприятий, учреждений и организаций Одессы в ІІІ квартале составила 248,1 тыс. человек.
Среднемесячная номинальная заработная плата одного среднесписочного штатного работника за ІІІ квартал составила 6 тыс. 802 гривны, что в 2,1 раза выше уровня минимальной заработной платы (3 тыс. 200 грн.) и на 3,3% выше среднестатистического показателя по области (6 тыс. 587 грн.).
По сравнению с аналогичным периодом 2016 года размер среднемесячной зарплаты штатного работника увеличился на 34,5%.
Самый высокий уровень оплаты труда наблюдался у работников государственного управления и обороны, обязательного социального страхования; транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности; финансовой и страховой деятельности, где заработная плата превысила средний показатель в 1,3—1,5 раза.
Значительно ниже остается заработная плата в сфере временного размещения и организации питания; здравоохранения и предоставления социальной помощи; строительства; оптовой и розничной торговли. Соотношение уровня оплаты труда в отмеченных видах составило 67,0—77,4%.
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Сергей Гриневецкий
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