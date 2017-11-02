«Рост монополизма привёл к работе малого и среднего бизнеса «в ноль»», — мнение

16:31 / 07.11.2017

ОДЕССА, 07 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Участники круглого стола «Бизнес и власть в Одесском регионе. Есть ли конфликт?» признали существующий конфликт между властью всех уровней и бизнесом, а также осудили олигархат в Украине, убивающий малый и средний бизнес, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Круглый стол, организованный Южноукраинским центром этнических исследований «Лад», состоялся сегодня, 7 ноября, в пресс-центре ИА «Контекст-Причерноморье».

Так, в ходе обсуждения проблемных вопросов круглого стола, представитель ВО «Батькивщина» Сергей Янченко отметил: положение дел у украинского малого и среднего бизнеса таково, что «даже, если прибыль предприятия составляет 1 млн. евро или долларов, само предприятие будет убыточным, а бизнес нерентабельным».

«Так обложили данью со всех сторон, что не продохнуть. На Западе власть — сервисная сфера, а у нас — это бизнес. Мы должны добиваться того, чтобы власть перестала быть бизнесом», — отметил политик.

Его поддержала Ольга Квасницкая из фракции горсовета «Самопомощь».

«Тотальная коррупция нас всех убивает. Украинцы с каждым годом всё беднеют и теряют доверие к нам, депутатам всех уровней. Несмотря на все наши усилия, в Верховную Раду постоянно проходят депутаты-бизнесмены, обслуживающие либо свои интересы, либо олигархов, благодаря которым они туда попадают», — заявила она.

Глава одесской организации политической партии «Народный Рух Украины» Михаил Кузаконь, в свою очередь, отметил: «Если не вступить в сговор с властью и олигархатом, то никогда не заработать больших денег».

По словам представителя «Демальянса» Павла Ленеца, его политическая сила ежегодно собирает в качестве пожертвований 2 млн. грн., 50% которых поступает от IT-бизнеса. «Другим просто нечего жертвовать. Поскольку нет возможности заработать. При таком раскладе, я уверен, что мы ещё лет 5 не сможем выстроить нормальное финансирование партий», — считает он.

Депутат облсовета от «Оппозиционного Блока» Владислав Финик заявил, что не видит никаких позитивных сдвигов для бизнеса. «Просто сместились акценты. Теперь любая пресс-конференция генпрокурора сводится к проведению обысков. При том, что нигде не регистрируется их количество. Отсутствуют и данные о том, сколько задержано злоумышленников, тем более, сколько в результате обысков и конфиската поступило средств в бюджет. Более того, все обыски по так называемым «экономическим делам» могут осуществляться только после постановлений прокурора области. На поверку — совсем другое: люди в масках вышибают двери и врываются в помещения. У нас существует большой конфликт между бизнесом и властью», — отметил В. Финик.

Участники круглого стола постановили выработать совместные меры для борьбы с коррупцией и олигархатом, которые они внесут в общую резолюцию.

Как заверил руководитель Южноукраинского центра этнических исследований «Лад» Геннадий Чижов, документ будет вскоре опубликован.