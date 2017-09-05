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8,3 тысячи жителей области имели статус безработного на 1 сентября, — данные
15:14 / 26.09.2017
ОДЕССА, 26 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По состоянию на 1 сентября в Одесской области статус безработного имели 8 тыс. 316 человек, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 26 сентября, в Одесском областном центре занятости.
По информации ООЦЗ, по состоянию на 1 сентября в Одесской области статус безработного имели 8 тыс. 316 чел., тогда как на 1 сентября 2016 г. — 9 тыс. 384, а на 1 января 2017 г. — 15 тыс. 756.
В областном центре на 1 сентября было зарегистрировано 1 тыс. 897 безработных (на 1 сентября 2016 г. — 2 тыс. 204).
Из общего числа безработных по области 4 тыс. 471 составили женщины (по Одессе — 1 тыс. 236), 2 тыс. 813 — молодёжь до 35 лет (по Одессе — 705). Число безработных сельских жителей по области составило 3 тыс. 768.
При этом количество вакансий и свободных рабочих мест в области на 1 сентября составило 2 тыс. 923, в Одессе — 1 тыс. 190.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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