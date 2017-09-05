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«Одесская область сохраняет высокий рейтинг инвестиционной эффективности», — облсовет
10:08 / 18.09.2017
ОДЕССА, 18 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По результатам второго квартала 2017 года рейтинг инвестиционной эффективности Одесской области составил 191 балл, что соответствует высокому уровню ineB, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 18 сентября, в пресс-службе Одесского областного совета.
По информации пресс-службы, согласно исследованиям, проведенным рейтинговым агентством «Евро-Рейтинг» по результатам 2 квартала 2017 года, рейтинг инвестиционной эффективности Одесской области составляет 191 балл, что соответствует высокому уровню ineB.
В общем рейтинге инвестиционной эффективности областей Украины Одесская область занимает 4 место, опережая Запорожскую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Тернопольскую и Киевскую области.
Рейтинг составлялся на основе исследования динамики показателей инвестиционной активности 22 регионов Украины и социально-экономического эффекта от привлеченных средств. В частности, оценивались привлеченные капитальные и иностранные инвестиции, объемы строительства и социально-экономический эффект от привлечения — заработная плата, ввод в эксплуатацию жилья, трудоустройство безработных, а также предоставленные услуги.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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