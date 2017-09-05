Одесса > Новости > Экономика «Одесская область сохраняет высокий рейтинг инвестиционной эффективности», — облсовет 10:08 / 18.09.2017 ОДЕССА, 18 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По результатам второго квартала 2017 года рейтинг инвестиционной эффективности Одесской области составил 191 балл, что соответствует высокому уровню ineB, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 18 сентября, в пресс-службе Одесского областного совета. По информации пресс-службы, согласно исследованиям, проведенным рейтинговым агентством «Евро-Рейтинг» по результатам 2 квартала 2017 года, рейтинг инвестиционной эффективности Одесской области составляет 191 балл, что соответствует высокому уровню ineB. В общем рейтинге инвестиционной эффективности областей Украины Одесская область занимает 4 место, опережая Запорожскую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Тернопольскую и Киевскую области. Рейтинг составлялся на основе исследования динамики показателей инвестиционной активности 22 регионов Украины и социально-экономического эффекта от привлеченных средств. В частности, оценивались привлеченные капитальные и иностранные инвестиции, объемы строительства и социально-экономический эффект от привлечения — заработная плата, ввод в эксплуатацию жилья, трудоустройство безработных, а также предоставленные услуги. версия для печати