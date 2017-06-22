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Одесские таможенники изъяли более 50 тысяч контрафактных товаров
17:01 / 08.08.2017

ОДЕССА, 08 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На протяжении 2017 года одесские таможенники изъяли свыше 50 тысяч единиц контрафактной продукции, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 8 августа, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.

«За январь-июль текущего года благодаря Одесской таможне ГФС на отечественный рынок не попало более, чем 50 тысяч единиц контрафактной продукции. В частности, около 13 200 мотокос, почти 3 100 женских сумок с изображением знаков для товаров и услуг «Gucci» и «Chanel» и около 34 450 пар кроссовок, которые являются похожими по степени смешивания с торговыми марками «NIKE», «Adidas», «NewBalance», «Puma» и «REEBOK»», — сообщил начальник Одесской таможни ГФС Александр Власов.

По словам руководителя таможни, согласно Таможенному кодексу Украины таможня может приостановить таможенное оформление товаров с признаками нарушения прав интеллектуальной собственности, о чем безотлагательно должна сообщить правообладателю. Именно правообладатель подтверждает контрафактность и оригинальность товара, а также принимает решение относительно дальнейшего распоряжения выявленным товаром.

«Результативность работы определяется не количеством приостановлений, а фактическим изъятием контрафактной продукции. В этом направлении показатели Одесской таможни одни из наилучших в ГФС», — отметил Александр Власов.

Он также убежден, что содействуя защите прав интеллектуальной собственности, Одесская таможня ГФС создает условия для полноправного членства Украины на мировом рынке интеллектуальной собственности. Это положительно влияет на ведение бизнеса правообладателями, обеспечивает пополнение госбюджета и предотвращает потенциальную опасность от контрафактных товаров.

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