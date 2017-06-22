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Штрафплощадка для грузовиков заработала на въезде в Одессу
13:49 / 05.08.2017
ОДЕССА, 05 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Нерубайском заработала первая штрафполщадка для грузовиков, которые не соблюдают норм веса, передаёт корреспондент ИА “Контекст-Причерноморье”.
Об этом агентству сообщили сегодня, 5 августа, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.
По информации пресс-службы, в селе Нерубайское Беляевского района заработала штрафная площадка для грузовиков, которые не соблюдают норм веса. Её специально оборудовали для большегрузного транспорта. На место уже доставили первую машину-нарушителя. Зерновоз задержали на въезде в Одессу на Киевской трассе. Выяснилось, что водитель ехал с перегрузкой в восемь тонн, его заставили уменьшить вес и уплатить штраф. Всего в Одесской области создано пять штрафных площадок.
Параллельно увеличивается количество и весовых комплексов. 4 июля один из них начали устанавливать на въезде в пгт Затока Белгород-Днестровского района. Средства на работы и оборудование выделили из районного бюджета — 240 000 гривен. Сейчас весы установлены на Киевской трассе и у портового элеватора в городе Южный.
Напомним, до конца года Одесская должен получить 14 весовых комплексов — часть предоставит Министерство инфраструктуры, другие будут приобретены за средства областного бюджета. Проблема с автомобилями, которые едут с перегрузкой и разбивают дороги в Одесской области, особенно актуальна во время сбора урожая. Один весовой комплекс в сутки проверяет до 700 грузовиков и несколько десятков из них, как правило, едут с нарушением норм.
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