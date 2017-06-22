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Фискальная служба области рассмотрела 162 производства за первое полугодие
10:36 / 31.07.2017

ОДЕССА, 31 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Следователями фискальной службы Одесской области с начала года расследуется 162 преступления в сфере экономики, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 31 июля, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.

По информации пресс-службы, на протяжении шести месяцев 2017 года в производстве следственного управления финансовых расследований Главного управления ГФС в Одесской области находилось 162 уголовных производства. Из них управлением принято к проведению 97 уголовных производств.

Из общего количества уголовных производств, которые расследовались следователями в течение первого полугодия текущего года, закончено 63 уголовных производства, из которых 9 направлено в суд с обвинительным актом.

Кроме этого, 20 производств направлены в суд с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности, из которых 14 в связи с возмещением причиненных государству убытков на сумму 44 млн. грн., что в 4,5 раза больше, чем в январе-июне в прошлого года.

Благодаря работе следователей установлено убытков по законченным уголовным производствам в сумме 54 млн. грн., из которых почти 49 млн. грн. или 90 % возмещено в бюджет.

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