Экспорт Одесской области в прошлом году составил более 1,5 миллиарда долларов

11:53 / 24.07.2017

ОДЕССА, 24 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Экспорт Одесской области в 2016 году составил более 1500 млн долларов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 24 июля, в пресс-службе Одесского областного совета.

Как сообщили в пресс-службе, по данным Министерства экономического развития и торговли Украины экспорт Одесской области в 2016 году составил $ 1520, 5 млн.

Наибольшие ее торговые партнеры: Европейский Союз (25%), Турция (9,6%), Индия (7,6%), Египет (6,0%), Китай (4,6%). Ведущими отраслями-экспортерами являются агропромышленный комплекс и химическая промышленность.

По мнению председателя областного совета Анатолия Урбанского, Одесская область имеет значительный потенциал для развития международного сотрудничества во многих сферах.

Чиновник отметил, что одним из направлений укрепления и углубления международных экономических отношений является участие в зарубежных бизнес-форумах, которые являются коммуникационной площадкой между представителями власти и бизнес-кругами, бесспорно служит популяризации инвестиционных преимуществ Одесской области в сферах туризма, сельского хозяйства и морехозяйственного комплекса.