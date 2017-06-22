Одесский НПЗ со всем имуществом перешёл в собственность государства

10:28 / 22.07.2017

ОДЕССА, 22 ИЮЛЯ, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ – Вступило в законную силу решение суда о спецконфискации в пользу государства всего имущества Одесского НПЗ и ООО стоимостью более 5 млрд. гривен, передаёт корреспондент ИА “Контекст-Причерноморье”.

Об этом агентству сообщили сегодня, 22 июля, в пресс-службе прокуратуры Одесской обасти.

По информации пресс-службы, в пятницу, 21 июля, Апелляционный суд Одесской области отказал в открытии апелляционного производства по апелляционным жалобам представителей ОАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод», ООО «Энергия и газ Украина» и представителя непосредственно Сергея Курченко.

Таким образом 21.07.2017 вступило в законную силу решение Суворовского районного суда г. Одессы о специальной конфискации в пользу государства всего имущества Одесского нефтеперерабатывающего завода и общества с ограниченной ответственностью.

Это стало возможным благодаря совместно принятым мерам прокуратуры Одесской области, Главного управления Национальной полиции в области, Управления Службы безопасности Украины в области и Главного управления Государственной фискальной службы в Одесской области. В рамках расследования уголовного производства по решению суда в пользу государства конфискованы нежилые производственные помещения и административные здания общей площадью более 38 тыс. квадратных метров, а также земельные участки площадью 77 гектаров и установки для обеспечения деятельности и завода.

Ориентировочная стоимость конфискованного имущества составляет более 200 млн долларов США или более чем 5 млрд грн.

Как сообщалось ранее, в результате преступных сделок с более 800 тыс тонн нефтепродуктов в государственный бюджет Украины не поступило более 2,1 млрд. грн.

В мае 2017 года прокуратурой Одесской области согласовано и направлено уведомление о подозрении бывшему председателю наблюдательного совета группы компаний Сергей Курченко в создании преступной организации, уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, легализации доходов, полученных преступным путем и других преступлениях. Подозреваемый объявлен в розыск.

В настоящее время в уголовном производстве статус подозреваемых и обвиняемых имеют 19 человек. Среди них также бывшие руководители ОАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод», государственные инспекторы Одесской таможни, капитаны, которые осуществляли судозаходы к морским портам с целью маскировки фиктивного вывоза нефтепродуктов, бывший руководитель подконтрольной компании и диспетчер этого предприятия.