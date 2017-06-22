«Одесская область продолжает удерживать низкие цены на хлеб», — Госкомстат

14:53 / 13.07.2017

ОДЕССА, 13 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По данным Госкомстата Одесская область продолжает удерживать низкие цены на хлеб, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 июля, в пресс-службе Lauffer Group.

По информации пресс-службы, в Госкомстате заявили, что Одесская область продолжает удерживать низкие цены на хлеб. Это в большей мере удается благодаря усилиям и социально-ответственной ценовой политике «Одесского каравая». В Одесской области средняя потребительская цена на хлеб пшеничный из муки высшего качества за 1 кг. составляла 13,44 грн. Для сравнения: на 8 гривен дороже стоит подобная продукция в Киеве (21,44 грн.)

«Несмотря на постоянно растущие расходы, цена продукции хлебозаводов Lauffer Group по-прежнему остается одной из самых низких в Украине, — говорит генеральный директор Lauffer Group Виталий Балыхин, — Вопрос повышения цен на доступную качественную продукцию даже не обсуждался. Мы стараемся оказать посильную поддержку покупателям и не повышаем цены на целую линейку хлебов».