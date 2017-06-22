|
|
«Одесская область продолжает удерживать низкие цены на хлеб», — Госкомстат
14:53 / 13.07.2017
ОДЕССА, 13 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По данным Госкомстата Одесская область продолжает удерживать низкие цены на хлеб, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 13 июля, в пресс-службе Lauffer Group.
По информации пресс-службы, в Госкомстате заявили, что Одесская область продолжает удерживать низкие цены на хлеб. Это в большей мере удается благодаря усилиям и социально-ответственной ценовой политике «Одесского каравая». В Одесской области средняя потребительская цена на хлеб пшеничный из муки высшего качества за 1 кг. составляла 13,44 грн. Для сравнения: на 8 гривен дороже стоит подобная продукция в Киеве (21,44 грн.)
«Несмотря на постоянно растущие расходы, цена продукции хлебозаводов Lauffer Group по-прежнему остается одной из самых низких в Украине, — говорит генеральный директор Lauffer Group Виталий Балыхин, — Вопрос повышения цен на доступную качественную продукцию даже не обсуждался. Мы стараемся оказать посильную поддержку покупателям и не повышаем цены на целую линейку хлебов».
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт
Loading...
Последние новости:
14:21 13.07.2017
13:06 13.07.2017
11:58 13.07.2017
11:33 13.07.2017
10:40 13.07.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.016
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»