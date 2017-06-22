Рейтинг инвестпривлекательности Одессы подтвержден на уровне invA+

09:58 / 04.07.2017

ОДЕССА, 04 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Рейтинговое агентство IBI-Rating сообщило о подтверждении рейтинга инвестиционной привлекательности Одессы на уровне invA+ (высокая инвестиционная привлекательность), передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 4 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, IBI-Rating сообщило о подтверждении рейтинга инвестиционной привлекательности Одессы на уровне invA+ (высокая инвестиционная привлекательность)

«Подтвержденный уровень рейтинга г. Одессы обусловлен значением города как экономического центра южной части Украины.

Высокий природно-ресурсный потенциал города, сформированный выгодным географическим положением и благоприятными природно-климатическими условиями, создает конкурентные преимущества и дополнительные возможности для инвесторов. Городу, как и в целом Украине, присуще лояльное экологическое законодательство с минимальным количеством ограничений.

Существующие экологические проблемы, которые создают определенное давление на развитие отдельных видов бизнеса и сказываются на условиях проживания, в случае их усиления могут повлиять на реализацию стратегических планов развития. Консолидация ветвей местной власти, управленческий потенциал, высокая степень развития инженерно-транспортной инфраструктуры, даже при существенных показателях износа, способствуют сохранению высоких показателей экономического развития, которые имеют потенциал к дальнейшему росту в ряде секторов экономики», — отметили эксперты агентства.

При этом в сообщении IBI-Rating говорится, что определенное давление на развитие города продолжает оказывать политическая нестабильность. «Город владеет определенными дополнительными возможностями на финансовом рынке за счет более высокого, чем в других городах Украины, развития финансовых институтов и умеренной долговой нагрузки на местный бюджет. Городская власть проводит активные действия по улучшению бизнес-климата и условий экономического развития, свободного поступления инвестиций в Одессу, что в т. ч. происходит путем усовершенствования программных документов и проведения публичных мероприятий по указанной тематике.

Одессе присущи высокие показатели социально-экономического развития, некоторые из них превышают средние показатели по Украине в расчете на душу населения (введение в эксплуатацию жилья, розничный и внешнеэкономический товарооборот, бюджетная обеспеченность). Активность иностранных инвесторов в городе является умеренной, показатель отношения прямых иностранных инвестиций на душу населения в 1,7 раза меньше, чем в среднем по Украине. Невысокая активность иностранных инвесторов компенсируется увеличением капитальных инвестиций предприятий и учреждений, темпы роста которых были выше, чем в среднем по Украине. Город хорошо обеспечен учреждениями здравоохранения, образования и культуры, тут находятся объекты, которые относятся к историко-культурному наследию, часть из которых имеет не только национальное, но и международное значение», — также отмечают в IBI-Rating.

Положительно на рейтинг инвестиционной привлекательности могут повлиять: дальнейшее совершенствование нормативной базы и успешная реализация базовых программ развития города; дальнейший рост и превышение показателей социально-экономического развития города в расчете на одного жителя над средними по стране; улучшение состояния инфраструктуры.

Негативно на рейтинг могут повлиять: выявление жалоб со стороны инвесторов на деятельность местных властей, ухудшение показателей развития города, ухудшение экологической ситуации, сокращение объемов инвестиций, дальнейший износ инфраструктуры.

Для проведения аналитического исследования были использованы: казначейская отчетность, показатели социально-экономического развития и бюджета города, другая необходимая внутренняя информация города Одессы, а также информация из открытых источников, которую рейтинговое агентство считает достоверной.