IBI-Rating подтвердило кредитный рейтинг Одессы на уровне uaA

17:39 / 03.07.2017

ОДЕССА, 03 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Рейтинговое агентство IBI-Rating сообщило о подтверждении кредитного рейтинга города Одесса на уровне uaA с прогнозом «стабильный», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 3 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, «агентство IBI-Rating сообщило о подтверждении кредитного рейтинга г. Одессы на уровне uaA с прогнозом «стабильный». Подтверждённый уровень кредитного рейтинга города обусловлен значением города как экономического центра южной части Украины, диверсификацией экономического комплекса, сохранением высоких показателей социально-экономического развития города, часть из которых равна или превышает средние значения по стране в расчете на одного жителя».

Для проведения аналитического исследования были использованы годовая казначейская отчетность, показатели социально-экономического развития и бюджета города, другая необходимая внутренняя информация, а также информация из открытых источников, которую рейтинговое агентство считает достоверной.

В агентстве отмечают, что положительно на кредитный рейтинг города могут повлиять: дальнейший рост доходной части бюджета г. Одессы; дальнейший рост и превышение показателей социально-экономического развития города в расчете на одного жителя над средними по стране, сокращение консолидированного долга города.

Негативно на кредитный рейтинг могут повлиять: ухудшение показателей выполнения доходов бюджета, снижение ликвидности, рост долговых обязательств, дальнейшее ухудшение политической или экономической ситуации в Украине либо в регионе.