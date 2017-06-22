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Пилотная кампания по выявлению неоформленных работников начата в Одесской области
11:56 / 27.06.2017

ОДЕССА, 27 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе и области начата «пилотная инспекционная кампания по преодолению незадекларированного труда», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, Международная организация труда совместно с Государственной службой Украины по вопросам труда начали пилотную инспекционную кампанию по преодолению незадекларированного труда в четырех областях Украины, в том числе в Одесской области.

Цели пилотной кампании — выявление незадекларированного труда, выяснение причин распространения этого явления и вывод неформальной занятости из «теневой» экономики.

В течение июня — августа специалисты Главного управления Гоструда в Одесской области в рамках пилотной кампании проводят разъяснительную работу среди работодателей и работников Одессы и области по вопросам оформления трудовых отношений, преимуществ официального трудоустройства и негативных последствий незадекларированного труда.

При проведении информационного блока работодатели и работники могут добровольно задекларировать трудовые отношения в соответствующих органах.

«Особое внимание будет уделяться субъектам хозяйствования в области сельского хозяйства и сферы временного размещения и организации питания. По статистическим наблюдениям, проведенным экспертами Международной организации труда, именно в этих отраслях выявлен значительный процент нелегальной занятости по Одесской области», — отметили в департаменте.

Кроме того, состоятся инспекционные посещения предприятий в соответствии с новым Порядком осуществления государственного контроля над соблюдением законодательства о труде.

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