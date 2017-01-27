Задолженность по выплате зарплаты на предприятиях города в мае превысила 45 миллионов гривен

15:06 / 01.06.2017

ОДЕССА, 01 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По состоянию на 1 мая задолженность по выплате заработной платы на предприятиях Одессы составила 45,3 млн. грн., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 1 июня, в Департаменте труда и социальной политики Одесского городского совета.

По информации департамента, по состоянию на 1 мая задолженность по выплате заработной платы на предприятиях города составила 45,3 млн. грн. При этом из общей суммы долга на экономически активные предприятия приходится 13,6% долга, а на субъекты хозяйствования, где реализуются процедуры восстановления платежеспособности должника или признания его банкротом, — 86,4%.

Задолженность по выплате заработной платы работникам экономически активных предприятий составляет 6,2 млн. грн., в том числе 5,9 млн. грн. (95,6%) — задолженность предприятий государственной формы собственности.

Сумма заработной платы, которая не выплачена работникам предприятий-банкротов, составила 39,1 млн. грн., из них 30,9 млн. грн. (78,9%) — долги ПАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод».

Вопросы погашения задолженности по выплате заработной платы обсуждались сегодня в Департаменте труда и соцполитики на заседании городской рабочей группы с участием представителей районных администраций, территориальных органов фискальной службы и руководителей предприятий. По результатам заседания дан ряд поручений по вопросам погашения задолженности по заработной плате и принятию мер по недопущению накопления долгов в дальнейшем.