Средняя зарплата в Одессе в первом квартале составила 6036 гривен

12:45 / 31.05.2017

ОДЕССА, 31 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Размер среднемесячной заработной платы одного штатного работника в Одессе в І квартале 2017 года составил 6 тыс. 36 грн., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 31 мая, в Департаменте труда и социальной политики Одесского городского совета со ссылкой на данные Главного управления статистики в Одесской области.

Так, по информации ГУ статистики, среднесписочная численность штатных работников предприятий, учреждений и организаций г. Одессы в І квартале 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года уменьшилась на 0,8% и составила 244 тыс. человек.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного среднесписочного штатного работника за І квартал 2017 года составила 6 тысяч 36 гривен, что в 1,9 раза выше уровня минимальной заработной платы (3 тыс. 200 грн.). В сравнении с аналогичным периодом 2016 года ее размер увеличился на 1 тыс. 487 грн. (32,7%) и был на 3,3 % выше среднестатистического показателя по области (5842 грн.).

Самый высокий уровень оплаты труда наблюдался у работников профессиональной, научной и технической деятельности, транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности, финансовой и страховой деятельности, где заработная плата превысила средний показатель в 1,4—1,7 раза.

Значительно ниже остается заработная плата в сфере временного размещения и организации питания, охраны здоровья и предоставления социальной помощи, оптовой и розничной торговли, строительства. Соотношение уровня оплаты труда в отмеченных видах составило 77,7–80,7%.