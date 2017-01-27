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Основными товарами, шедшими на экспорт через Одесскую таможню, стали кукуруза, пшеница и подсолнечное масло
10:52 / 23.05.2017

ОДЕССА, 23 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Основными товарами, шедшими на экспорт через Одесскую таможню в январе-апреле 2017 года, стали кукуруза, пшеница и подсолнечное масло, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 23 мая, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.

По информации пресс-службы, на протяжении января-апреля текущего года импорт товаров в зону деятельности Одесской таможни осуществлялся, в основном, из Китая (19%), США (13%) и Австрии (7%). При этом основными странами происхождения импортированных товаров были Китай (27%), США (20%) и Турция (6%).

Среди основных импортных товаров — уголь (21%), легковые автомобили (8%), бананы (7%).

Среди лидеров-экспортеров — Индия (11%), Египет (10%), Турция (9%).

Тройку основных экспортных товаров составили: кукуруза (21%), масло подсолнечное (18%), пшеница (10%).

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Артём Филипенко
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