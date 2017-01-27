«Кредит-Рейтинг» подтвердил наивысший уровень инвестиционной привлекательности Одессы

11:01 / 19.05.2017

ОДЕССА, 19 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга городу Одессе на уровне uaАА- и наивысшего уровня инвестиционной привлекательности, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По сообщению департамента, 19 мая рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга городу Одессе на уровне uaАА-. Прогноз рейтинга – стабильный.

Уровень инвестиционной привлекательности города Одессы подтвержден на уровне uaINV5 (наивысший уровень инвестиционной привлекательности).

СПРАВКА: Кредитный рейтинг основывается на результатах анализа экономических и финансовых показателей за 2016 год, данных о демографической ситуации, состоянии рынка труда, информации относительно долговых обязательств города, имеющейся в распоряжении коммунальной собственности и перспективных планах на будущее.

Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaAА характеризуется очень высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами.

Знаки + и -» обозначают промежуточные категории (уровни) рейтинга относительно основных категорий (уровней).

Объект рейтингования с уровнем рейтинга uaINV5 характеризуется наивысшим уровнем привлекательности для осуществления инвестиций по сравнению с другими объектами рейтингования.

Стабильный прогноз указывает на отсутствие на текущий момент предпосылок для изменения рейтинга на протяжении года.