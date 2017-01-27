|
русская версия | english version
|
|
«Кредит-Рейтинг» подтвердил наивысший уровень инвестиционной привлекательности Одессы
11:01 / 19.05.2017
ОДЕССА, 19 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга городу Одессе на уровне uaАА- и наивысшего уровня инвестиционной привлекательности, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 19 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По сообщению департамента, 19 мая рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга городу Одессе на уровне uaАА-. Прогноз рейтинга – стабильный.
Уровень инвестиционной привлекательности города Одессы подтвержден на уровне uaINV5 (наивысший уровень инвестиционной привлекательности).
СПРАВКА: Кредитный рейтинг основывается на результатах анализа экономических и финансовых показателей за 2016 год, данных о демографической ситуации, состоянии рынка труда, информации относительно долговых обязательств города, имеющейся в распоряжении коммунальной собственности и перспективных планах на будущее.
Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaAА характеризуется очень высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами.
Знаки + и -» обозначают промежуточные категории (уровни) рейтинга относительно основных категорий (уровней).
Объект рейтингования с уровнем рейтинга uaINV5 характеризуется наивысшим уровнем привлекательности для осуществления инвестиций по сравнению с другими объектами рейтингования.
Стабильный прогноз указывает на отсутствие на текущий момент предпосылок для изменения рейтинга на протяжении года.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
17:49 19.05.2017
17:22 19.05.2017
16:03 19.05.2017
15:05 19.05.2017
14:56 19.05.2017
«Ликвидация экологической катастрофы Тилигульского лимана позволит создать новую рекреационную зону», — депутат облсовета
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.015
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»