ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Какие телевизионные программы Вы чаще всего смотрите?
Предпочитаю развлекательные (художественные фильмы, сериалы, шоу, музыка)
Предпочитаю познавательные (новости, политические, научно-популярные программы и т.д)
В равной степени те и другие
Вообще не смотрю телевизор
 
Погода




«Кредит-Рейтинг» подтвердил наивысший уровень инвестиционной привлекательности Одессы
11:01 / 19.05.2017

ОДЕССА, 19 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга городу Одессе на уровне uaАА- и наивысшего уровня инвестиционной привлекательности, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По сообщению департамента, 19 мая рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга городу Одессе на уровне uaАА-. Прогноз рейтинга – стабильный.

Уровень инвестиционной привлекательности города Одессы подтвержден на уровне uaINV5 (наивысший уровень инвестиционной привлекательности).

СПРАВКА: Кредитный рейтинг основывается на результатах анализа экономических и финансовых показателей за 2016 год, данных о демографической ситуации, состоянии рынка труда, информации относительно долговых обязательств города, имеющейся в распоряжении коммунальной собственности и перспективных планах на будущее.

Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaAА характеризуется очень высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами.

Знаки + и -» обозначают промежуточные категории (уровни) рейтинга относительно основных категорий (уровней).

Объект рейтингования с уровнем рейтинга uaINV5 характеризуется наивысшим уровнем привлекательности для осуществления инвестиций по сравнению с другими объектами рейтингования.

Стабильный прогноз указывает на отсутствие на текущий момент предпосылок для изменения рейтинга на протяжении года.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
17:49 19.05.2017
Чемпионат мира по хоккею с шайбой U-18 в следующем году пройдёт в Одессе
17:22 19.05.2017
Дворец бракосочетаний на Ришельевской возобновляет работу с 26 мая
16:03 19.05.2017
«Слухи об эпидемии кори в Одессе слишком преувеличены», — начмед гордетбольницы №2
15:05 19.05.2017
Пограничники Одесского отряда пресекли незаконную добычу песка в Каролино-Бугазе
14:56 19.05.2017
«Ликвидация экологической катастрофы Тилигульского лимана позволит создать новую рекреационную зону», — депутат облсовета


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.015