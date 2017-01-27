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14 тысяч жителей области имели статус безработного по состоянию на 1 апреля, — данные
14:28 / 21.04.2017

ОДЕССА, 21 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По состоянию на 1 апреля в Одесской области статус безработного имели 14 тыс. 104 человека, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 21 апреля, в Одесском областном центре занятости.

По информации ООЦЗ, по состоянию на 1 апреля в Одесской области статус безработного имели 14 тыс. 104 человека, тогда как на 1 апреля 2016 г. — 15 тыс. 30, а на 1 января 2017 г. — 15 тыс. 756.

В Одессе на 1 апреля было зарегистрировано 2 тыс. 276 безработных (на 1 апреля 2016 г. — 2 тыс. 688).

Из общего числа безработных по области 7 тыс. 315 составили женщины (по Одессе — 1 тыс. 561), 4 тыс. 304 — молодёжь до 35 лет (по Одессе — 924). Число безработных сельских жителей по области составило 8 тыс. 390.

При этом количество вакансий и свободных рабочих мест в области на 1 апреля составило 4 тыс. 18, в Одессе — 1 тыс. 644.

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Артём Филипенко
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