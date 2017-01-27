ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Какие телевизионные программы Вы чаще всего смотрите?
Предпочитаю развлекательные (художественные фильмы, сериалы, шоу, музыка)
Предпочитаю познавательные (новости, политические, научно-популярные программы и т.д)
В равной степени те и другие
Вообще не смотрю телевизор
 
Погода




Одесская область вошла в тройку лидеров по инвестиционной эффективности
16:04 / 20.04.2017

ОДЕССА, 20 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По результатам обновления рейтинга инвестиционной эффективности Одесская область получила подтверждение рейтинга ineA и вошла в тройку лидеров рейтинга, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 апреля, в пресс-службе Одесского областного совета.

По информации пресс-службы, по результатам обновления рейтинга инвестиционной эффективности Одесской области подтвержден рейтинг ineA, что соответствует максимальному уровню.

Обновления осуществлено по данным 4-го квартала 2016 года. Балльная оценка инвестиционной эффективности Одесской области составляет 210 баллов. Лидерами исследования стали Киев (216 баллов) и Львов (210 баллов).

При составлении данного рейтинга агентство «Евро-Рейтинг» исследовало показатели, которые характеризуют как инвестиционную активность в области, так и социально-экономический эффект от привлеченных средств.

СПРАВКА: Цель рейтинга инвестиционной эффективности — определить, какой результат от привлечения инвестиций получил тот или иной регион.

Исследования проводились по 22 областям Украины без учета Донецкой и Луганской областей. Итоговый рейтинг базируется на оценке результатов по двум составляющим: инвестиционная активность (капитальные инвестиции, иностранные инвестиции и строительные работы) и социально-экономический эффект от инвестиций (заработная плата, ввод жилья в эксплуатацию, трудоустройство безработных и предоставленные услуги).

Расчет рейтинга производится ежеквартально. Расчетные показатели определяются за период в двенадцать месяцев.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
17:48 20.04.2017
В пятницу, 21 апреля, в ряде домов Одессы отключат свет
17:35 20.04.2017
Должностных лиц в районах области научат правильно и эффективно применять систему «ПроЗорро»
17:15 20.04.2017
Эроту из Пале-Рояля за 9 месяцев восстановили отбитую руку
17:04 20.04.2017
Культурные связи Одессы и Генуи обсудят завтра в ОНУ имени Мечникова
16:53 20.04.2017
Утренняя информация о минировании Суворовского райсуда не подтвердилась


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.907