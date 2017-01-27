Одесская область вошла в тройку лидеров по инвестиционной эффективности

16:04 / 20.04.2017

ОДЕССА, 20 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По результатам обновления рейтинга инвестиционной эффективности Одесская область получила подтверждение рейтинга ineA и вошла в тройку лидеров рейтинга, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 апреля, в пресс-службе Одесского областного совета.

По информации пресс-службы, по результатам обновления рейтинга инвестиционной эффективности Одесской области подтвержден рейтинг ineA, что соответствует максимальному уровню.

Обновления осуществлено по данным 4-го квартала 2016 года. Балльная оценка инвестиционной эффективности Одесской области составляет 210 баллов. Лидерами исследования стали Киев (216 баллов) и Львов (210 баллов).

При составлении данного рейтинга агентство «Евро-Рейтинг» исследовало показатели, которые характеризуют как инвестиционную активность в области, так и социально-экономический эффект от привлеченных средств.

СПРАВКА: Цель рейтинга инвестиционной эффективности — определить, какой результат от привлечения инвестиций получил тот или иной регион.

Исследования проводились по 22 областям Украины без учета Донецкой и Луганской областей. Итоговый рейтинг базируется на оценке результатов по двум составляющим: инвестиционная активность (капитальные инвестиции, иностранные инвестиции и строительные работы) и социально-экономический эффект от инвестиций (заработная плата, ввод жилья в эксплуатацию, трудоустройство безработных и предоставленные услуги).

Расчет рейтинга производится ежеквартально. Расчетные показатели определяются за период в двенадцать месяцев.