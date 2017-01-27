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«За два года обвал экспорта в Украине превысил 20 миллиардов долларов», — экономист
13:15 / 11.02.2017

ОДЕССА, 11 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Заслуженный экономист Украины Василий Васильковский заявил, что за 2015-2016 гг. падение экспорта в Украине превысило 20 миллиардов долларов, а основная его статья сейчас — это сельхопродукция, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом эксперт заявил в ходе круглого стола на тему «Экономические итоги 2016 года и перспективы выхода из кризиса», прошедшего в ИА «Контекст-Причерноморье».

Как отметил В. Васильковский, «Обвал экспорта в 2016 г. составил 4,5 млрд. долл. Плюс к этому ещё в 2015 г. — 16 млрд. долл. То есть за 2 года — больше, чем на 20 млрд. долл. Если посчитать по курсу доллара даже 25 — получим астрономическую цифру! Более 500 млрд. грн.

Мы говорили «откройте нам Европу и мы завалим рынок своей продукцией». Но сейчас, по сути, у нас отрицательное сальдо торговли и с США, и со всеми странами Европы — Швейцария, Австрия, Британия, Бельгия, Литва, Германия, Польша, Франция и так далее...».

По данным статистики, экспорт в 2016 г. составил 33 млрд. долл. — но, как подчеркнул экономист, 10% (3,3 млрд.) приходится на подсолнечное масло и ещё 6 млрд. — пшеница! В общем на долю сельхозэкспорта приходится порядка 30%.

Полная видеозапись круглого стола доступна по ссылке.

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