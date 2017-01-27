«Заложенный в бюджет-2017 рост госдолга может означать, что нас ожидают новые финансовые аферы», — эксперт

12:43 / 11.02.2017

ОДЕССА, 11 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Заслуженный экономист Украины Василий Васильковский считает, что заложенный в Госбюджет-2017 рост гарантированного госдолга на 300 млрд. грн. может означать, что после приватизации «Приватбанка» «нас ожидают и другие аферы», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Такое мнение эксперт высказал в ходе круглого стола на тему «Экономические итоги 2016 года и перспективы выхода из кризиса», прошедшего в ИА «Контекст-Причерноморье».

«Накануне на заседании правительства Премьер Гройсман заявил, что «Украина экономически поднимается с колен, зарплаты растут безработица падает». Комментировать тут нечего...», — заявил В. Васильковский, отметив, что для понимания реальной экономической ситуации, в которой оказалась Украина, следует рассмотреть следующие моменты: показатели государственного долга, ВВП, экспорта и золотовалютных резервов.

Эксперт отметил, что за 2016 год госдолг Украины достиг 1 трлн. 927 млрд. грн. это 82% номинального ВВП. При этом в Бюджетном Кодексе записано, что госдолг не должен превышать 60% ВВП. В госдолг входит внешний долг, за который рассчитываться только долларами, и внутренний — это облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ).

«Вместо развития экономики в стране эти деятели во главе с председателем Нацбанка включили печатный станок и штампуют облигации внутреннего госзайма выбрасывают их на рынок, и на вторичном рынке зарабатывают себе в карман миллиарды гривен. Общий долг в течение 2016 года возрос на 357 млрд. грн. (это больше половины Госбюджета прошлого года), из них в декабре — на 200 млрд. грн… Что это за долг? Приватизация «Приватбанка», который приносил убытки (за прошлый год они официально составили 135 млрд. грн.), с нулевыми активами... Этот долг повесили нам, нашим детям и внукам. В то же время внешний долг увеличился на 197 млрд. грн. (7,2 млрд. долл.)», — заявил он.

В. Васильковский также отметил, что «в Госбюджете на 2017 год заложен на 31 декабря 2017 года гарантированный госдолг (тот, что гарантирует правительство «за третьих лиц», так называемых олигархов) — 579 млрд. грн., при том, что на 1 января он составлял 278 млрд. грн. (накопленный за 25 лет!). Это может означать, что нас ожидают и другие аферы, кроме «Приватбанка», ещё на 300 млрд.!

За 3 года, с тех пор, как пришли к власти эти «деятели», госдолг вырос на 1 трлн. 345 млрд. грн. (в 3,3 раза), в том числе внешний долг — на 940 млрд. грн. (в 4 раза — на 35 млрд. долл.).

При этом данные о реальном ВВП, который обычно все страны официально публикуют в начале года, у нас прячут и не оглашают. По данным МВФ, он составляет ориентировочно 2 трлн. 358 млрд., рост 19% против прошлого года — это с учётом роста цен! А если учесть ещё падание курса гривны относительно доллара…».

При этом, по словам экономиста, составители бюджета и власти, представляя экономические показатели народу, «химичат» с цифрами, «рассчитывая на людей, которые, всё, что им говорят, всё проглотят».

Полная видеозапись круглого стола доступна по ссылке.