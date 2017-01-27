«Тема СЭЗ с переводом в политическую плоскость стала восприниматься негативно», — эксперт

12:39 / 10.02.2017

ОДЕССА, 10 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Политэксперт Артем Филипенко отметил, что перспективный для экономики вопрос создания в Украине «Свободных экономических зон» (со льготным режимом налогообложения) стал использоваться как политический проект, после чего тему СЭЗ начали воспринимать негативно, как проявление сепаратизма, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом эксперт заявил в ходе круглого стола на тему «Экономические итоги 2016 года и перспективы выхода из кризиса», прошедшего 9 февраля в ИА «Контекст-Причерноморье».

«В своё время «заболтали» вопрос Свободных экономических зон (СЭЗ). В 2013 году мы проводили круглый стол по возможности восстановления СЭЗ «Порто-Франко» в Одесском порту. Такая зона, как и СЭЗ «Рени», существовала ранее, но все льготы для них были ликвидированы в 2005 году. Тема СЭЗ, расширенной до объёмов всей Одесской области, стала раскручиваться другими политическими деятелями как политический проект, а в дальнейшем рассматриваться, как проявление сепаратизма…», — заявил он.

Анализируя вопрос транзитного потенциала Украины, А. Филипенко отметил: «Обратим внимание на соседей Украины. ЕС в 2013 году принял Стратегию развития транспортных коридоров. И основные коридоры в ней не затрагивали Украину. Китай сейчас активно развивает так называемый «Новый Шёлковый путь» — сухопутный ВШП также идёт в обход Украины — через Турцию и недавно открытый тоннель под Босфором. Вся основная масса других транспортных потоков — мимо Украины».

«Что касается туристической сферы — здесь, после отхода Крыма, у Одессы появились некоторые плюсы — летом было много приезжих в городе и на пляжах. Но по соотношению «цена – качество» мы уступаем всем курортам. Ничего не развивается — просто пытаются снять деньги на том, что есть. Показатели круизных перевозок в нашем регионе критически упали — со 100 до 4-5 судозаходов в Одессу в год. И это связано не с политической нестабильностью в Украине, а с общей потерей интереса к круизам по Чёрному морю. Необходима возможность захода в 3-4 порта, а сейчас закрыта Ялта, летом произошли теракты в Турции…», — также заявил он.

Что касается возможности подъёма экономики на реализации сельхозпродукции и попытки сделать Украину «европейской житницей», эксперт отметил: «большая доля экспорта сельхозпродукции влечёт за собой так называемое «ресурсное проклятие» — мы зависим от цен на мировом рынке. Основные статьи украинского экспорта в целом — руда, металл, зерновые — это товары с низкой добавочной стоимостью».

А. Филипенко также напомнил, что в Украине порядка 4 тыс. км водных путей, при этом удельный вес перевозок внутреннего водного транспорта составляет менее 1%.

«Мы пытались подать проект для привлечения судов под украинский флаг. Ведь эти возможности реализуют даже такие страны, как Молдова, относительно недавно получившая единственный порт с выходом к морю — Джурджулешты. Нам необходим соответствующий закон «О водном транспорте» и внесение изменений в Кодекс торгового мореплавания, Налоговый Кодекс и ряд других законов, создание второго регистра для привлечения судов под украинский флаг», — добавил он.

Резюмируя выступление, эксперт заявил, что для создания благоприятных условий развития этой сферы экономики «должна быть программа развития, где чётко определены источники и приоритеты финансирования». При этом, по его мнению, одними из первоочередных должны финансироваться инфраструктурные проекты, в частности, реализация проекта трассы «Одесса – Рени», проекта «Орловка – Исакча» и др.