«Нужна реформа финсистемы, поскольку НБУ не может защитить банки от интересов крупных акционеров», — эксперт

11:32 / 10.02.2017

ОДЕССА, 10 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Заслуженный экономист Украины Григорий Поддубный считает, что Украине необходимо реформирование финансовой системы, поскольку НБУ сейчас не может защитить банки от интересов крупных частных акционеров, что приводит к злоупотреблениям в банковской сфере и позволило вывести крупные суммы за рубеж, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом эксперт заявил в ходе круглого стола на тему «Экономические итоги 2016 года и перспективы выхода из кризиса», прошедшего 9 февраля в ИА «Контекст-Причерноморье».

Экономист в частности, отметил: «Нам сейчас необходимо реформирование финансовой системы. Итоги прошлого года говорят, и такая тенденция есть уже в этом году — Нацбанк не может защитить банковскую систему от интересов частных акционеров. Если в 2007-2014 годах у нас было стабильно 198 банков, то за 3 года более половины из них ликвидированы. Причём перед ликвидацией эти банки получили «дозаправку» — средства от Нацбанка».

По словам эксперта, в ликвидированных банках действовали следующие схемы: предоставлялись кредиты фирмам, близким к акционерам, деньги не возвращались и выводились из страны, в оффшорные зоны. Бизнес потерял в лопнувших банках 65 млрд. грн. — в основном это касается малых и средних предприятий. Населению государство через Фонд гарантирования вкладов физлиц выплатило компенсаций на 80 млрд. грн. — а это также бюджетные деньги, которые вместо того, чтобы работать в экономике, пошли на покрытие махинаций банкиров.

«На этом фоне НБУ не ввёл прозрачную схему ликвидации банков. И весь мир удивляется обнародованным декларациям украинских депутатов и высших чиновников — деньги хранятся в наличности огромными суммами, и не работают в экономике!», — подчеркнул Г. Поддубный.

«Мы должны создавать общественное мнение. Высказать своё недоверие политике Нацбанка! Необходимо восстановить права всех участников банковского рынка. Необходимо законодательное регулирование этой сферы, но при условии, чтобы эти законы неукоснительно соблюдались», — резюмировал он.