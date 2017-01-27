Перспективы выхода Украины из кризиса обсудили эксперты в ходе круглого стола в ИА «Контекст-Причерноморье»

16:12 / 09.02.2017

ОДЕССА, 09 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В информационном агентстве «Контекст-Причерноморье» состоялся круглый стол на тему «Экономические итоги 2016 года и перспективы выхода из кризиса», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

В дискуссии, организованной Ассоциацией работодателей Юга Украины, приняли участие ведущие одесские эксперты, представители общественности и журналисты.

В частности, спикерами выступили: исполнительный директор Ассоциации работодателей Юга Украины Геннадий Чижов, председатель Ассоциации работодателей Юга Украины Юрий Борщенко, член Совета промышленников и предпринимателей при Кабинете Министров Украины Валерий Локайчук, заведующий кафедрой мировой экономики ОНУ Сергей Якубовский, Заслуженный экономист Украины Василий Васильковский, директор Института исследования демократии Игорь Назаренко, ст. преп. каф. Мировой экономики ОГЭУ Михаил Борисов, Заслуженный экономист Украины Григорий Поддубный, замдиректора Института развития демократии Антон Кравчик, политэксперт Артем Филиппенко, член Ассоциации капитанов дальнего плавания и ветеранов ЧМП Олег Пастернак, председатель Объединения ветеранов-подводников Одессы и области Владимир Белоусюк, генеральный секретарь ВИНСА Сергей Мелащенко.

Участники круглого стола отметили, что экономическое состояние Украины за прошлый год, несмотря на оптимистичные заявления центральной власти, только ухудшилось, и необходимо предпринимать меры по выводу страны из кризиса, который, при худшем сценарии развития событий, может вскоре привести к дефолту.

При этом спикеры согласились, что основная проблема — в центральном управлении, Киеву неинтересны проблемы развития регионов, и задача местных активистов, региональной интеллектуальной элиты — привлекать внимание к существующим проблемам, а также искать пути их решения на региональном уровне.

Поступило также предложение итоговые тезисы круглого стола довести по представителей правительства, а также до Одесского губернатора. Кроме того, было озвучено предложение по созданию на уровне региона инвестиционного совета, совета промышленников и предпринимателей, которые взаимодействовали бы с областной властью на благо развития региона и возрождения его экономики.