«За год в городе не было создано ни одного промпредприятия», — глава горорганизации работодателей

15:19 / 29.12.2016

ОДЕССА, 29 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской городской организации работодателей Юрий Шендеровский заявил, что в течение этого года в городе не было создано ни одного промышленного предприятия, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом он сообщил в интервью агентству, комментируя возможное сотрудничество Одессы с чешскими инвесторами, которые планируют посетить город в январе.

Глава организации выразил надежду на то, что сотрудничество с чехами и получение реальных европейских грантов на развитие будет способствовать возрождению некоторых сфер экономики.

«Может получиться очень перспективное сотрудничество. Конечно, если наше налогообложение, особенно плата за землепользование, окончательно не отпугнёт инвесторов... На сегодняшний день государство у нас экономикой не занимается, социальными вопросами также. Никого не волнует — работают люди или нет, почему их увольняют и т.д. А ведь, если нет рабочих мест — нет экономики страны», — подчеркнул Ю. Шендеровский.

Председатель горорганизации работодателей добавил, что за прошедший год в городе не было создано ни одного промпредприятия. На учёте состоят только те, кто был создан 8-10 лет назад.