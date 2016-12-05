Чешские инвесторы посетят Одессу в начале января

14:10 / 29.12.2016

ОДЕССА, 29 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В начале января ожидается визит в Одессу правительственно-парламентской комиссии из Чехии с целью изучения вопросов инвестирования городской экономики, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом в интервью агентству сообщил председатель Одесского городской организации работодателей Юрий Шендеровский.

По его словам, в настоящий момент ведутся переговоры с потенциальными инвесторами из Чехии и некоторых других стран Евросоюза о перенесении в Одессу части производственных мощностей, а также привлечения грантовых программ.

Ю. Шендеровский отметил, что, помимо создания в городе новых рабочих мест, речь будет идти о получении банковских займов не под 10%, как это практикуется в Украине, а под реально выполнимые 2%, что является нормой для членов Евросоюза.

Что касается самих объектов инвестирования, по словам главы горорганизации работодателей, речь идёт, в том числе, о сотрудничестве в разработке углеводородных залежей на территории Одесской области.