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Чешские инвесторы посетят Одессу в начале января
14:10 / 29.12.2016
ОДЕССА, 29 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В начале января ожидается визит в Одессу правительственно-парламентской комиссии из Чехии с целью изучения вопросов инвестирования городской экономики, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом в интервью агентству сообщил председатель Одесского городской организации работодателей Юрий Шендеровский.
По его словам, в настоящий момент ведутся переговоры с потенциальными инвесторами из Чехии и некоторых других стран Евросоюза о перенесении в Одессу части производственных мощностей, а также привлечения грантовых программ.
Ю. Шендеровский отметил, что, помимо создания в городе новых рабочих мест, речь будет идти о получении банковских займов не под 10%, как это практикуется в Украине, а под реально выполнимые 2%, что является нормой для членов Евросоюза.
Что касается самих объектов инвестирования, по словам главы горорганизации работодателей, речь идёт, в том числе, о сотрудничестве в разработке углеводородных залежей на территории Одесской области.
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Сергей Гриневецкий
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