Одесские железнодорожники осенью высадили более 3 тысяч деревьев и кустарников

11:01 / 05.12.2017

ОДЕССА, 05 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За осенний период этого года работники производственных подразделений и служб регионального филиала «Одесская железная дорога» ОАО «Укрзализныця» высадили 3 тыс. 320 саженцев деревьев и кустов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 5 декабря, в пресс-центре регионального филиала «Одесская железная дорога» ПАО «УЗ».

По информации пресс-центра, в течение трёх осенних месяцев железнодорожники высадили 1 тыс. 825 декоративных и плодовых деревьев. Среди них — саженцы клена, липы, туи, сосны, ивы, каштана, а также яблони, айвы, груши, черешни, персика, сливы, абрикоса и других.

Кроме того, на территории подразделений регионального филиала высажено 629 декоративных кустов и кустарников, в том числе саженцы жасмина, гибискуса, буксуса и 867 кустов роз разных сортов.