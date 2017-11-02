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Одесские железнодорожники осенью высадили более 3 тысяч деревьев и кустарников
11:01 / 05.12.2017
ОДЕССА, 05 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За осенний период этого года работники производственных подразделений и служб регионального филиала «Одесская железная дорога» ОАО «Укрзализныця» высадили 3 тыс. 320 саженцев деревьев и кустов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 5 декабря, в пресс-центре регионального филиала «Одесская железная дорога» ПАО «УЗ».
По информации пресс-центра, в течение трёх осенних месяцев железнодорожники высадили 1 тыс. 825 декоративных и плодовых деревьев. Среди них — саженцы клена, липы, туи, сосны, ивы, каштана, а также яблони, айвы, груши, черешни, персика, сливы, абрикоса и других.
Кроме того, на территории подразделений регионального филиала высажено 629 декоративных кустов и кустарников, в том числе саженцы жасмина, гибискуса, буксуса и 867 кустов роз разных сортов.
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Сергей Гриневецкий
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