«Горзелентрест» продолжает осеннюю высадку молодых деревьев в Одессе

17:50 / 29.11.2017

ОДЕССА, 29 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — КП «Горзелентрест» планирует продолжать осеннюю высадку молодых деревьев до наступления морозов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 29 ноября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Так, по информации департамента, сегодня, 29 ноября, озеленители коммунального предприятия «Горзелентрест» высадили 17 молодых кленов на улице Пироговской и провели работы по уборке мусора, оставшегося после корчевки пней.

Всего осенью текущего года озеленители уже высадили 685 деревьев (клены, ясени, катальпы, акации, софоры) на улицах Пироговской, Разумовской, Екатерининской, Тираспольской, Болгарской, Большой Арнаутской, Малой Арнаутской, а также Соборной площади, Французском бульваре, Днепропетровской дороге, в Михайловском сквере, Западном сквере, в парках Котовского, Победы и Шевченко.

Также в парке Победы и на улице Тираспольской было высажено 716 кустов мальвы, можжевельника и магнолии.

Работы по высадке деревьев в Одессе будут проводится до наступления морозов. Основную часть молодых деревьев планируется высадить в центральной части города.