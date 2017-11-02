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Презентован первый том «Энциклопедии Куяльницкого лимана»
15:57 / 21.11.2017

ОДЕССА, 21 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе при участии председателя областного совета Анатолия Урбанского и депутата Верховной Рады Украины ІІІ, VI и VII созывов Сергея Гриневецкого состоялась презентация первого тома «Энциклопедии Куяльницкого лимана», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 21 ноября, в пресс-службе Одесского областного совета.

По информации пресс-службы, сегодня состоялась презентация первого тома «Энциклопедии Куяльницкого лимана», созданной на основе наработок ученых Физико-химического института защиты окружающей среды и человека Министерства образования и науки Украины и Национальной академии наук Украины.

Первый том энциклопедии включает в себя инвентаризированную, обобщенную и иллюстрированную информацию о растениях, произрастающих на побережье лимана в условиях меняющейся экологии и климата.

По словам главного редактора издания, заслуженного деятеля науки и техники Украины, профессор Эннана Алима Абдул-Амидовича, эта работа дает четкие и развернутые ответы на вопросы по восстановлению экосистемы Куяльницкого лимана. В планах ученых — опубликовать еще семь томов энциклопедии, в которых будет содержаться исчерпывающая информация об экосистеме лимана.

Анатолий Урбанский отметил, что сейчас крайне необходимы новейшие научные наработки и предложения, ведь большое количество водоемов в Одесской области оказалось под угрозой высыхания. Поэтому руководство области будет всячески способствовать решению этой проблемы и сохранению водно-болотных угодий региона.

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