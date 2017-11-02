Тилигульский лиман соединят с морем в конце декабря

17:48 / 17.11.2017

ОДЕССА, 17 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Тилигульский лиман соединят с морем и пустят воду до конца этого года, ориентировочно, после 20 декабря, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 17 ноября, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

По информации пресс-службы, реконструкция соединительного канала между Тилигульским лиманом и Черным морем подходит к концу. Завершено строительство шлюза между Сычавкой и Коблево, который будет контролировать уровень воды.

Как сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов, «Наносозадерживающее сооружение возведено на 80%. Главное — Лиманская райадминистрация сообщила, что Тилигульский лиман соединят с морем и пустят воду до конца этого года. Скорее всего, это произойдет после 20 декабря. После соединения лимана с морем уровень солености упадет. Это поможет вернуть рыбу в водоем».

Председатель ОГА напомнил, что с момента начала реконструкции на реализацию проекта уже использовано более 50 млн. гривен.

Реконструкция канала была начата в октябре 2016 год, поскольку построенное в советское время сооружение засыпало песком и заилило. Соответственно, лиман начал мелеть, а уровень солености воды стал вдвое больше, чем в Черном море.