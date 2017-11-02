Одесские чиновники, экологи и полиция два дня изучают склад костей на бывшем «Центролите»

17:22 / 10.11.2017

ОДЕССА, 10 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники Национальной полиции, Управления Госпродпотребслужбы в г. Одессе, Государственной экологической инспекции в Одесской области и Департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета 9 и 10 ноября провели выездные проверки по факту организации неизвестными лицами места захоронения костей убитых животных на территории бывшего завода «Центролит», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 10 ноября, в Департаменте информации Одесского горсовета.

По информации департамента, по предварительной информации, на огражденной территории ЧП «Одесский птицекомбинат» под открытым небом и в помещении нефункционирующей котельной выявлены кости крупного рогатого скота, оборудование для дробления костей, упаковочный материал без маркировки, заполненный дроблеными костями. Выявленные на территории кости животных хранятся с нарушением норм действующего ветеринарного законодательства.

Представители руководства ЧП «Одесский птицекомбинат» не смогли пояснить, каким образом попали и сберегались на подведомственной территории кости животных.

По информации Главного управления Госпрордпотребслужбы в Одесской области ЧП «Одесский птицекомбинат» ветеринарные и другие сопроводительные документы на какие-либо грузы службой ветеринарной медицины города Одессы не выдавались. За получением эксплуатационного разрешения на переработку костей животных ЧП «Одесский птицекомбинат» не обращалось.

Функции контроля в данной сфере деятельности определены Законом Украины «О побочных продуктах животного происхождения, не предназначенных для потребления человеком» и относятся к компетенции Госпродпотребслужбы Украины.

«Данный вопрос находится на контроле управления Госпродпотребслужбы в г. Одессе и Главного управления Национальной полиции в Одесской области», — подчеркнули в департаменте.