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Одесский рыбоохранный патруль за 7 тёплых месяцев зафиксировал 1 тысячу 256 нарушений
14:49 / 06.11.2017
ОДЕССА, 06 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский рыбоохранный патруль за 7 месяцев (с апреля по октябрь) зафиксировал 1 тысячу 256 нарушений правил ловли и реализации рыбы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 6 ноября, в пресс-службе Одесского рыбоохранного патруля.
По информации пресс-службы, с апреля по октябрь 2017 года Одесский рыбоохранный патруль провел 1 тыс. 619 рейдов. За эти 7 месяцев рыбоохранными патрульными разоблачено 1 тыс. 256 нарушений, из которых 436 грубых и 281 нарушение порядка приобретения, реализации и транспортировки водных биоресурсов.
Сумма выявленных убытков, причиненных рыбному хозяйству Украины, составила 1,4 млн. грн.
В ходе рыбоохранной деятельности у нарушителей изъято более 8 тонн водных биоресурсов, 877 единиц запрещенных орудий лова. По актам бесхозного имущества изъято 816 орудий лова.
Одесский рыбоохранный патруль призывает граждан быть ответственными и соблюдать установленные правила рыболовства и сбыта биоресурсов (рыбы). В случае обнаружения нарушений просьба срочно сообщать на всеукраинскую бесплатную «горячую» линию: 0-800-50-52-50 или на «горячую» линию Одесского рыбоохранного патруля: 098-798-47-93.
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Сергей Гриневецкий
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