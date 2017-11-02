Одесский рыбоохранный патруль за 7 тёплых месяцев зафиксировал 1 тысячу 256 нарушений

14:49 / 06.11.2017

ОДЕССА, 06 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский рыбоохранный патруль за 7 месяцев (с апреля по октябрь) зафиксировал 1 тысячу 256 нарушений правил ловли и реализации рыбы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 ноября, в пресс-службе Одесского рыбоохранного патруля.

По информации пресс-службы, с апреля по октябрь 2017 года Одесский рыбоохранный патруль провел 1 тыс. 619 рейдов. За эти 7 месяцев рыбоохранными патрульными разоблачено 1 тыс. 256 нарушений, из которых 436 грубых и 281 нарушение порядка приобретения, реализации и транспортировки водных биоресурсов.

Сумма выявленных убытков, причиненных рыбному хозяйству Украины, составила 1,4 млн. грн.

В ходе рыбоохранной деятельности у нарушителей изъято более 8 тонн водных биоресурсов, 877 единиц запрещенных орудий лова. По актам бесхозного имущества изъято 816 орудий лова.

Одесский рыбоохранный патруль призывает граждан быть ответственными и соблюдать установленные правила рыболовства и сбыта биоресурсов (рыбы). В случае обнаружения нарушений просьба срочно сообщать на всеукраинскую бесплатную «горячую» линию: 0-800-50-52-50 или на «горячую» линию Одесского рыбоохранного патруля: 098-798-47-93.