40 крупномерных деревьев высадят сегодня на Тираспольской

10:17 / 02.11.2017

ОДЕССА, 02 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 2 ноября, одесские озеленители планируют высадить на ул. Тираспольской 40 крупномерных деревьев, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 2 ноября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, озеленители коммунального предприятия «Горзелентрест» с привлечением общественности сегодня проведут высадку 40 деревьев на улице Тираспольской.

Деревья предполагается высаживать по обе стороны улицы, тогда как на сегодняшний день улица Тираспольская частично засажена деревьями только с нечетной стороны. Дополнительно в существующие лунки планируется высадить еще 26 деревьев.

Четная сторона улицы не была изначально приспособлена под посадку деревьев, поэтому озеленители КП «Горзелентрест» вначале приступили к обустройству лунок — необходимо было разобрать плитку, выкопать старый и завезти новый грунт.

После этого, с четной стороны ул. Тираспольской планируется высадка 14 крупномерных деревьев. Всего планируется высадить 40 катальп высотой 3-4 метра.

В департаменте добавили, что «катальпа ценится за высокую декоративность и красоту, особенно в период цветения. Разновидностей такого дерева насчитывается всего лишь 13. У индейцев майя дерево катальпа было овеяно легендами и сказками, считалось деревом счастья».