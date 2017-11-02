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40 крупномерных деревьев высадят сегодня на Тираспольской
10:17 / 02.11.2017
ОДЕССА, 02 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 2 ноября, одесские озеленители планируют высадить на ул. Тираспольской 40 крупномерных деревьев, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 2 ноября, в Департаменте информации Одесского городского совета.
Как отметили в департаменте, озеленители коммунального предприятия «Горзелентрест» с привлечением общественности сегодня проведут высадку 40 деревьев на улице Тираспольской.
Деревья предполагается высаживать по обе стороны улицы, тогда как на сегодняшний день улица Тираспольская частично засажена деревьями только с нечетной стороны. Дополнительно в существующие лунки планируется высадить еще 26 деревьев.
Четная сторона улицы не была изначально приспособлена под посадку деревьев, поэтому озеленители КП «Горзелентрест» вначале приступили к обустройству лунок — необходимо было разобрать плитку, выкопать старый и завезти новый грунт.
После этого, с четной стороны ул. Тираспольской планируется высадка 14 крупномерных деревьев. Всего планируется высадить 40 катальп высотой 3-4 метра.
В департаменте добавили, что «катальпа ценится за высокую декоративность и красоту, особенно в период цветения. Разновидностей такого дерева насчитывается всего лишь 13. У индейцев майя дерево катальпа было овеяно легендами и сказками, считалось деревом счастья».
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Сергей Гриневецкий
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