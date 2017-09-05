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Запрет на вылов рыбы в местах зимовки введён в Одесской области
11:15 / 31.10.2017

ОДЕССА, 31 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесской области с конца октября введён запрет на вылов водных биоресурсов в зимовочных ямах, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 31 октября, в пресс-службе Одесского рыбоохранного патруля.

В пресс-службе пояснили, что зимовальная яма — это место массового скопления рыб в углублениях на дне рек, озер и лиманов в зимний период. Обычно в таких ямах сосредотачиваются рыбы одного вида, что обеспечивает лучшие условия зимовки.

С целью сохранения водных биоресурсов приказом начальника Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Одесской области от 26.10.2017 года №166 установлен запрет на промышленный и любительский лов рыбы в местах зимовки в рыбохозяйственных водных объектах Одесской области на период 2017-2018 гг.

С утвержденным Перечнем мест зимовки водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах Одесской области можно ознакомиться по ссылке http://darg.gov.ua/files/7/10_27_odesa_z.pdf

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Пётр Липовенко
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