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Рабочая группа облсовета до 1 декабря должна предложить пути решения проблемы озера Ялпуг
13:20 / 25.10.2017
ОДЕССА, 25 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Рабочая группа, в состав которой включены депутаты облсовета и специалисты нескольких профильных ведомств, должна до 1 декабря изучить экологическую ситуацию и причины ухудшения гидрологического режима озера Ялпуг и связанной с ним системы Придунайских озер, а также предложить пути решения проблемы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 25 октября, в пресс-службе Одесского областного совета.
Как отметили в пресс-службе, сложная гидрологическая ситуация в системе водообмена Придунайских озер сложилась из-за чрезмерного хозяйственного освоения земель и водных ресурсов, а также из-за низкого уровня воды в 2017 году в реке Дунай на территории Ренийского, Болградского и Измаильского районов Одесской области.
В связи с этим 21 сентября распоряжением Одесского областного совета была создана рабочая группа по изучению экологической ситуации и причин ухудшения гидрологического режима озера Ялпуг и связанной с ним системы Придунайских озер.
В состав группы вошли члены постоянной комиссии областного совета по вопросам экологии, природопользования, предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, а также представители руководства отдела по вопросам природопользования аппарата областного совета, Департамента экологии и природных ресурсов Одесской ОГА, Одесского областного управления водных ресурсов, Дунайского бассейнового управления водных ресурсов, Болградского, Измаильского и Ренийского районного советов, «Укрюгдипроводхоза» и «Центр региональных исследований».
В настоящее время рабочая группа изучает и исследует функционирование гидротехнических сооружений, уровни и качество воды в Придунайских водоемах, вырабатывает возможные направления и пути решения экологической проблемы в трех районах области.
Обобщённая информация о ситуации и соответствующие предложения должны быть представлены облсовету до 1 декабря.
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