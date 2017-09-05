Рабочая группа облсовета до 1 декабря должна предложить пути решения проблемы озера Ялпуг

13:20 / 25.10.2017

ОДЕССА, 25 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Рабочая группа, в состав которой включены депутаты облсовета и специалисты нескольких профильных ведомств, должна до 1 декабря изучить экологическую ситуацию и причины ухудшения гидрологического режима озера Ялпуг и связанной с ним системы Придунайских озер, а также предложить пути решения проблемы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 25 октября, в пресс-службе Одесского областного совета.

Как отметили в пресс-службе, сложная гидрологическая ситуация в системе водообмена Придунайских озер сложилась из-за чрезмерного хозяйственного освоения земель и водных ресурсов, а также из-за низкого уровня воды в 2017 году в реке Дунай на территории Ренийского, Болградского и Измаильского районов Одесской области.

В связи с этим 21 сентября распоряжением Одесского областного совета была создана рабочая группа по изучению экологической ситуации и причин ухудшения гидрологического режима озера Ялпуг и связанной с ним системы Придунайских озер.

В состав группы вошли члены постоянной комиссии областного совета по вопросам экологии, природопользования, предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, а также представители руководства отдела по вопросам природопользования аппарата областного совета, Департамента экологии и природных ресурсов Одесской ОГА, Одесского областного управления водных ресурсов, Дунайского бассейнового управления водных ресурсов, Болградского, Измаильского и Ренийского районного советов, «Укрюгдипроводхоза» и «Центр региональных исследований».

В настоящее время рабочая группа изучает и исследует функционирование гидротехнических сооружений, уровни и качество воды в Придунайских водоемах, вырабатывает возможные направления и пути решения экологической проблемы в трех районах области.

Обобщённая информация о ситуации и соответствующие предложения должны быть представлены облсовету до 1 декабря.