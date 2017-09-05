Назначен новый руководитель Нижнеднестровского природного парка

15:55 / 23.10.2017

ОДЕССА, 23 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Исполняющим обязанности директора Нижнеднестровского природного парка назначен Алексей Игнатюк, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 23 октября, в интервью агентству сообщил заместитель директора природного парка по науке Владимир Губанов.

Как отметил В. Губанов, новым и. о. директора Нижнедстровского природного парка назначен киевлянин, кандидат биологических наук Алексей Игнатюк, который до этого времени работал в Академии последипломного образования при Министерстве природных ресурсов Украины. Новый руководитель будет исполнять обязанности руководителя заповедника до проведения конкурса на утверждение в директорской должности.

«Правда, когда будет проведен такой конкурс мы не знаем», — добавил замдиректора.

Как сообщалось, предыдущий директор и его заместитель после обличения в коррупционных действиях внезапно исчезли. Обязанности руководителя парка были временно возложены на Владимира Губанова.