«Субботний пожар в Нижнеднестровском заказнике охватил территорию в 7 гектаров», — госэкоинспекция

13:07 / 09.10.2017

ОДЕССА, 09 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Начальник Государственной экологической инспекции в Одесской области Александр Ставнийчук заявил, что субботний пожар в Нижнеднестровском национальном природном парке не нанёс существенного ущерба, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом руководитель областной Госэкоинспекции заявил сегодня, 9 октября, на расширенном аппаратном совещании в ОГА.

По данным инспекции, пожар, зафиксированный в субботу, 7 октября, на территории Нижнеднестровского природного парка начался на территории Молдовы. При этом украинский заказник существенно не пострадал, поскольку огонь успел «поглотить» не более 7 га.

А. Ставнийчук также заявил, что «Информация эколога Ивана Русева, распространённая им в СМИ, о том, что якобы пожар уничтожил десятки гектаров заповедника, не соответствует действительности. Огонь был локализован вовремя».