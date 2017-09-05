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«Субботний пожар в Нижнеднестровском заказнике охватил территорию в 7 гектаров», — госэкоинспекция
13:07 / 09.10.2017
ОДЕССА, 09 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Начальник Государственной экологической инспекции в Одесской области Александр Ставнийчук заявил, что субботний пожар в Нижнеднестровском национальном природном парке не нанёс существенного ущерба, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом руководитель областной Госэкоинспекции заявил сегодня, 9 октября, на расширенном аппаратном совещании в ОГА.
По данным инспекции, пожар, зафиксированный в субботу, 7 октября, на территории Нижнеднестровского природного парка начался на территории Молдовы. При этом украинский заказник существенно не пострадал, поскольку огонь успел «поглотить» не более 7 га.
А. Ставнийчук также заявил, что «Информация эколога Ивана Русева, распространённая им в СМИ, о том, что якобы пожар уничтожил десятки гектаров заповедника, не соответствует действительности. Огонь был локализован вовремя».
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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