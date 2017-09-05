Одесса > Новости > Экология Морская вода на одесских пляжах соответствует нормам 17:49 / 21.09.2017 ОДЕССА, 21 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На городских пляжах Одессы вода отвечает нормативным требованиям, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 21 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета. Как отметили в департаменте, согласно официальному сообщению Одесского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 21 сентября морская вода на пляжах «Лузановка», «Ланжерон», «Отрада», «Дельфин», «Аркадия», «Чайка», 13 ст. Большого Фонтана, 16 ст. Большого Фонтана отвечает нормативным требованиям по санитарно-микробиологическим показателям. версия для печати