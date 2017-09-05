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Морская вода на одесских пляжах соответствует нормам
17:49 / 21.09.2017
ОДЕССА, 21 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На городских пляжах Одессы вода отвечает нормативным требованиям, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 21 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.
Как отметили в департаменте, согласно официальному сообщению Одесского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 21 сентября морская вода на пляжах «Лузановка», «Ланжерон», «Отрада», «Дельфин», «Аркадия», «Чайка», 13 ст. Большого Фонтана, 16 ст. Большого Фонтана отвечает нормативным требованиям по санитарно-микробиологическим показателям.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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