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Промышленный вылов сазана в Днестровском лимане приостановлен до конца года
09:24 / 07.09.2017
ОДЕССА, 07 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 5 сентября вылов сазана (карпа) в низовьях Днестра с озерами и Днестровском лимане в пределах Одесской области приостановлен до конца 2017 года, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 7 сентября, в пресс-службе Одесского рыбоохранного патруля.
По информации пресс-службы, решение о приостановке промвылова принято Управлением Одесского рыбоохранного патруля в связи с 95% использования допустимого улова по состоянию на 5 сентября.
Рыбаки-промысловики течение месяца каждую неделю подавали отчетность об объемах добытых биоресурсов на данном водоеме. На основе этих данных отдел ихтиологии Управление Госрыбагентства в Одесской области проводило сбор и обобщение информации по вылову водных биоресурсов. В августе показатель вылова сазана достиг 90% от допустимого.
В связи с этим, в Днестровском лимане запрещен вылов данного вида рыбы до конца 2017 года. 5% от прогноза допустимого вылова отведено в качестве прилова.
«Одесский рыбоохранный патруль проводит комплексную работу с пользователями водных биоресурсов и обязал их ежедневно оперативно отчитываться об объемах прилова. После достижения отметки в 30 тонн вылова, даже прилов данного вида рыбы должен будет возвращаться в водоем в живом виде», — добавили в пресс-службе.
О замеченных нарушениях вылова рыбы граждан просят срочно сообщать на всеукраинскую бесплатную «горячую» линию: 0-800-50-52-50.
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Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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