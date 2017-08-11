«Лесопосадки Савранского района уничтожаются для заготовки дров и коммерческой деятельности», — обллесхоз

10:39 / 23.08.2017

ОДЕССА, 23 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По данным сотрудников Одесского областного управления лесного и охотничьего хозяйства лесопосадки Савранского района безжалостно уничтожаются для заготовки дров и коммерческой деятельности, поскольку земли под ними формально являются землями сельхозназначения и лесхоз не может их контролировать, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Вопрос Савранских лесов рассматривался вчера, 22 августа, на заседании постоянной комиссии областного совета по вопросам экологии, природопользования, профилактики чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий.

В частности, рассматривался вопрос об обращении Одесского обллесхоза о выделении денег в 2017 году на реализацию региональной программы «Леса Одесчины на 2016-2020 г.г.» в размере 4 млн. 905 тыс. грн.

Было отмечено, что лесопосадки Савранского района безжалостно уничтожаются в целях заготовки дров и коммерческой деятельности. Между тем, даже контроль над незаконной вырубкой осуществлять некому.

«Земли под лесопосадками формально являются землями сельскохозяйственного использования. И наше ведомство их не может контролировать», — пояснила сотрудник областного управления лесного и охотничьего хозяйства Валентина Калюшная.

«Необходимо принятие срочных мер, поскольку наблюдается резкое сокращение лесных угодий», — отметила специалист.

Члены постоянной комиссии облсовета во главе с председателем Валентином Волкановым поддержали принятие обращения руководства ведомства о спасении Савранских лесов.